Avivasa'dan Otomatik Katılım Atağı

BİREYSEL Emeklilik Sistemi'nde (BES) 11,8 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19,4 pazar payıyla sektörün ilk sırasında yer alan AvivaSA, otomatik katılımın ilk 16 gününde aralarında Türkiye'nin önemli holdinglerinin de yer aldığı 115 şirket tarafından tercih edilerek yeni uygulamaya hızlı bir başlangıç yaptı.



BES fon büyüklüğüyle 2016 yılını lider olarak tamamlayan AvivaSA Emeklilik ve Hayat, 2017 yılı itibariyle başlayan BES'te otomatik katılım ve 2016-2017 ile ilgili değerlendirme ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Sabancı Holding'de gerçekleştirilen toplantıya, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat'ın yeni CEO'su Fırat Kuruca katıldı.



SON 5 YILDA, TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNDE YILLIK ORTALAMA YÜZDE 34 BÜYÜME



Türkiye'de sektörün ciddi bir büyüme ivmesi içerisinde olduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:



"Son 5 yılda bireysel emeklilik toplam fon büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 34'lük büyümeyle, 2016 sonunda 60,8 milyar TL'ye ulaştı. Katılımcı sayısı ise 6,6 milyon oldu. Büyüme devam edecek; ancak Türkiye'de bireysel emeklilik fonlarının penetrasyonu hala Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasının oldukça altında. Toplam fon büyüklüğü, 2015 yıl sonu itibariyle Türkiye'de, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyor. GSYİH'ye oranla fon büyüklüğüne göre, Türkiye, OECD ülkeleri içinde 32. sırada yer alıyor. Ayrıca, tasarrufların milli gelire oranı kriteri de çok önemli. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in son raporunda tasarruf oranımız yüzde 25 seviyesinde açıklandı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslarsak bu düşük bir oran. Tasarruf oranı Çin'de yüzde 49, Hindistan'da yüzde 32, Güney Kore'de yüzde 36, Endonezya'da yüzde 32 seviyelerinde. Ülke olarak gidecek daha çok yolumuz var. Otomatik katılım uygulamasının sektöre getireceği büyüme ve yenilikler sayesinde, çok daha canlı bir 2017 geçireceğimize inanıyorum."



"TÜM ÇALIŞANLARIN BU SİSTEME DAHİL OLMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"



Toplantı sonrası DHA'ya konuşan AvivaSa Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca şunları söyledi:



"Önümüzdeki 3 sene içerisinde 14 milyon çalışanın sisteme dahil edileceğini düşünüyoruz. Bizim ümit ettiğimiz ise çalışanların tasarruf bilinciyle bu sisteme dört koldan sarılması, sahiplenmesi ve burada sağlanan devlet desteklerinin de yardımıyla sistemin içerisinde uzun süre kalmaları. Bu sisteme dahil olmak istemeyenler ise ilk 2 ay içinde istedikleri zaman cayma hakkına sahipler. Bizim tavsiyemiz ise tüm çalışanların sisteme dahil olmaları. Bu noktada sektör, işveren ve basın aracılığıyla insanları tasarruf bilinci konusunda güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."



Bu uygulama öncesinde 6 milyon katılımcının BES'e girmiş durumda olduğunu söyleyen Kuruca, "Maddi durumu uygun olanların mevcut BES'lerini devam ettirmeleri hak kazanımları açısından önemli. Otomatik katılım ile gelen devlet katkısından sistemin içinde yer alanların da faydalanması mümkün" dedi.



İŞ YÜKÜ VAR, MALİ YÜK YOK



Sistemi işveren açısından da değerlendiren Kuruca, "Sistemin işveren açısından mali bir yükü yok sadece iş yükü var. İşveren katkısının zorunlu olmadığı bu sistemde devlet kendi olanaklarıyla devlet katkısı vererek çalışanların BES'e katılmasını destekliyor. Zaman içinde işverenlerin de katkılarının olması mümkün hale gelebilir. Şu anda bile bazı şirketler çalışanlar ve şirket açısından bu sistemin faydalı olduğunu görüyorlar ve gönüllü olarak şirket katkısı sağlıyorlar" diye konuştu.



115 ŞİRKETİN TERCİHİ AVİVASA



Geçen 16 günlük süreçteki durumu kurumu adına değerlendiren Kuruca, "Otomatik katılımda şu ana kadar gördüğümüz Türkiye'nin dev şirketlerinin de içinde olduğu kurumlar AvivaSA ile çalışmayı tercih etmiş durumda. Toplamda 450 şirket var ve bu şirketlerin 115'i bizimle anlaşma imzaladı" dedi. Sene sonuna kadar toplamda 6 buçuk milyon kişinin bu sisteme dahil olacağını öngördüklerini belirten Kuruca, "Caymalar sonucunda sistemde ne kadar kişi kalacağını sene sonunda göreceğiz umarım bu 6,5 milyon kişinin hepsi BES'te kalır" diyerek, sözlerini noktaladı. - İstanbul