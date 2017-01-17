Avivasa 2016-2017 Değerlendirmeleri

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) ilişkin, "Sektör tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar lira olması bekleniyor. Biz de sektörün bu tahminini paylaşıyoruz. AvivaSA olarak bu 400 milyar liralık büyüklüğün 5'te 1'ine talibiz." dedi.



Dinçer, BES'in ülkeye katkılarına ve AvivaSA'nın 2016-2017 değerlendirmelerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, otomatik katılımın sistem açısından son derece önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, Türkiye'de ciddi bir tasarruf açığının bulunduğunu kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'de tasarrufların milli gelire oranının son yıllarda yüzde 14-15 olarak ölçüldüğünü, son revizyonda bunun yüzde 25'e çekildiğini ifade eden Dinçer, şunları söyledi:



"İlk bu haber çıktığında Almanya kadar tasarrufumuz varmış gibi yorumlar çıktı, olabilir. Bizim kıyaslamamız gereken gelişmekte olan ülkelerdeki tasarruf oranları. Tasarruf oranı Çin'de yüzde 49, Hindistan'da yüzde 32, Güney Kore'de yüzde 36, Endonezya'da yüzde 32, Malezya'da yüzde 28 seviyelerinde bulunuyor. Tasarruflarımız çok düşük ve daha hızlı büyümek için daha çok tasarruf etmemiz gerekiyor. BES önemli bir yapısal reform. Bu alanda 18 şirket faaliyet gösteriyor. 13 yılın sonunda BES'in toplam fon büyüklüğü 60 milyar lirayı aşmış durumda bulunuyor. Katılımcı sayısı ise 6,6 milyon oldu."



Dinçer, toplam fon büyüklüğünün GSYİH'nin yüzde 2,4'ünü oluşturduğuna dikkati çekerek, "GSYİH'ye oranla fon büyüklüğüne göre, Türkiye, OECD ülkeleri içinde 32. sırada yer alıyor. Türkiye BES'te biriktirmiyor ama başka alanlarda biriktiyor olabilir buna baktığımızda ülkemizde bireylerin mevduat toplamı 750 milyar lira mertebesinde bulunuyor. Çeşitli araştırmalara göre, 750 milyar lira da altın tasarrufu tahmini var." dedi.



BES'teki fonların son yıllarda hızlı bir biçimde büyüdüğünü anlatan Dinçer, toplam tasarruf içerisinde BES fonlarının büyüklüğünün giderek daha fazla pay aldığını dile getirdi.



Dinçer, AvivaSA'da 2016 sonu itibarıyla 11,8 milyar liralık bir fon yönettiklerini ve yüzde 19,4 pazar payına sahip olduklarını kaydetti.



AvivaSA'nın halka açık olduğunu anımsatan Dinçer, "2014 yılının kasım ayında şirketin yüzde 20'sini halka arz ettik. O zamanki borsa endeksi ile bugün aşağı yukarı aynı. Yani o gün endekse bin lira yatırdıysanız hala bin liranız var, o gün bin lira AvivaSA'ya yatıranların 1425 lirası var." diye konuştu.



BES'in büyük bir büyüme potansiyelinin olduğunu aktaran Dinçer, "Sektör tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar lira olması bekleniyor. Biz de sektörün bu tahminini paylaşıyoruz. AvivaSA olarak bu 400 milyar liralık büyüklüğün 5'te 1'ine talibiz." şeklinde konuştu.



Dinçer, BES'in avantajları hakkında bilgi vererek, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş uygulamanın yapıldığını söyledi.



- "450 şirketin 115'i ile anlaşmaya vardık"



AvivaSA Emeklilik ve Hayat Üst Yöneticisi (CEO) Fırat Kuruca ise BES'te 2003 yılındaki planların ötesinde bir büyümenin gerçekleştirildiğini belirterek, BES verileri hakkında bilgi verdi.



Kuruca, Türkiye dahil Avrupa'nın 9 ülkesinde gerçekleştirdikleri "Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması" raporunu daha önce açıkladıklarını anımsatarak, şunları aktardı:



"Türkiye'nin her yıl kişi başı 3 bin 200 avro, toplamda ise 125,2 milyar avro ek tasarruf yapması gerekiyor. Bu rakam, GSYİH'nin yüzde 19'una denk geliyor. Türk insanının bugünkü hayat standardını emeklilik döneminde de devam ettirebilmesi için birikim yapması gerekiyor. Devlet baba genelde vergi alır ama burada tam tersi söz konusu. Aldığı vergilerden insanlar tasarruf etsin diye bireylere bir teşvik veriyor. İnsanların bu sorumluluğu edinmesini teşvik etmeyi sağlamayı amaçlıyor."



BES'e devlet katkısının önemli bir reform, otomatik katılımın ise ikinci bir reform olduğunu belirten Kuruca, bu sene içerisinde 6,5 milyon kişinin otomatik katılıma girmesinin planlandığını, potansiyelin ise 14 milyon çalışan olduğunu kaydetti.



Kuruca, BES'te otomatik katılım ile 10 yıllık dönemde 90 milyar lira tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü anlatarak, bunun aşılacağına inandığını söyledi.



Kuruca, 1000'i aşkın çalışanı olan aşağı yukarı 450 şirketin bulunduğunu ifade ederek, "16 gün içerisinde 115 şirket ile anlaşma noktasına vardık. Bunların içerisinde dev şirketler var." dedi.



Bir gazetecinin, 115 şirketin kaçının Sabancı şirketlerinden olduğuna yönelik soru üzerine Kuruca, anlaşmaya vardıkları 115 şirketin 15'inin Sabancı Holding şirketlerinden oluştuğunu söyledi.