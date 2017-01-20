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Avis'ten Online Ödemede Yüzde 40 İ·ndi·ri·m
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Avis'ten Online Ödemede Yüzde 40 İ·ndi·ri·m

Araç kiralama sektörü markası Avis, araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 40 indirim yapacak.

Avis'ten Online Ödemede Yüzde 40 İ·ndi·ri·m

Araç kiralama sektörü markası Avis, araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 40 indirim yapacak.

Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerinin sorunsuz araç kiralama deneyimi yaşamalarına yönelik cazip avantajlar, iş birlikleri ve kampanyalar sunmaya devam eden Avis'in, ödemelerini şirketin internet sitesi üzerinden gerçekleştiren müşterilerine her tür marka araç kiralamalarında 31 Ocak'a kadar yüzde 40 indirim uygulayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı İnan Ekici, günlük yaşantıda dijital kanalların sağladığı kolaylık ve Avis'in bu yöndeki uygulamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Müşterilerilerimizin beklentilerini en iyi bilen ve karşılayan araç kiralama şirketi olarak hayatlarını kolaylaştırmak için onlara dijital kanallardan fırsatlar sunuyoruz. Ödemelerini www.avis.com.tr adresinden online gerçekleştiren müşterilerimize ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında 31 Ocak tarihine kadar yüzde 40 indirim sağlayarak hem bütçelerine katkı,hem de ödemelerinde kolaylık sunmaya devam ediyoruz."

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