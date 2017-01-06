Avis Müşterilerine Kış Lastikli Araçlar Sunuyor

Araç kiralama markası Avis müşterilerinin daha güvenli seyahat edebilmeleri için kış lastiği uygulamasını başlattı.



Avis açıklamasına göre, özellikle kış mevsiminin daha sert geçtiği bölgelerde olmak üzere filosundaki araçların lastiklerini büyük ölçüde kış lastiği ile yenileyen Avis, bu yıl da yalnızca 8 TL + KDV farkla araçlarını kış lastikli kiralama imkanı sunuyor.



Açıklamada kış lastikli araçlarla ilgili görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı İnan Ekici, havaların soğuması ve artan yağışla birlikte sürüş güvenliğinin daha da önem kazandığını belirtti.



Mevsim lastiklerinin yere temas eden yüzeyinin soğuk havalarda sertleşerek yolda yeterli kavrayış sağlamadığını hatırlatan Ekici, "Avis olarak güvenliği her zaman en ön planda tutuyoruz. Yeni ve tam bakımlı araçlarımızla öncelikle kışı sert geçen bölgelerimizde kış lastikli araçlarımızla seyahatlerin güvenli olmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu alanda başlattığımız inisiyatifi devam ettiriyor ve tercihi bu yönde olan sürücülere araçlarımızı kış lastikli olarak sunuyoruz. Bu uygulamayla tüm sürücülerimize daha güvenli bir yolculuk sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." bilgilerini verdi