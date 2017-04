Avgadı Yaylası Yaza Hazırlanıyor

Mersin'in Erdemli Belediyesi, Avgadı (Aydınlar) yaylasını yaza hazırlıyor. Avgadı sokaklarında asfalt hazırlığı yapan belediye çalışanları, mahallenin meydanı için de malzeme serme çalışmalarına başladı.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, Avgadı yaylasının Erdemli'ye yakın olmasından dolayı en çok tercih edilen yayla olduğunu belirterek, vatandaşların sorunsuz bir yayla mevsimi geçirmeleri için çalışmalara başlanıldığını bildirdi. Avgadı'nın çok hızlı geliştiğini ifade eden Başkan Tollu, "Avgadı yaylasının tüm hizmet ihtiyacını tespit etmiş durumdayız. Hızlı bir şekilde hizmetleri tamamlayarak vatandaşımızın sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesini amaçlıyoruz. Hizmetlerin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Şu an ekiplerimiz yolları asfalta hazırlıyor. Ayrıca Avgadı'ya yakışır bir meydan yapımı için çalışmalarımız başladı. İlerleyen günlerde semt pazarı ve otopark alanı için de çalışmalara başlanılacak. Avgadı için yapmayı planladığımız en önemli hizmet olan ve içerisinde tenis kortunun da olacağı spor tesisini de bir an önce hizmete açacağız. Bu hizmetlerin gerçekleşmesi konusunda kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz. Avgadı yaylamızda yaşayan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Erdemli'nin gelişmesi ve gözde bir turizm ilçesi olması için çalıştıklarını vurgulayan Tollu, yayla turizminin gelişmesi için de tüm imkanlarını seferber edeceklerini kaydetti. - MERSİN