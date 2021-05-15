Averaj aynı olursa kim şampiyon olur? Genel averaj ve ikili averajda kim önde? Averaj eşit olursa ne olur?

Averaj aynı olursa kim şampiyon olur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında devam eden şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki puan eşitliği (81-81) sorası aynı puanda kim şampiyon olur sorusu akıllara geldi. Peki, GS-BJK averajı eşit olursa kim şampiyon olur? Averaj aynı olursa kim şampiyon olur? Genel averaj ve ikili averajda kim önde? Averaj eşit olursa ne olur?