Averaj aynı olursa kim şampiyon olur? Genel averaj ve ikili averajda kim önde? Averaj eşit olursa ne olur?
Averaj aynı olursa kim şampiyon olur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında devam eden şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki puan eşitliği (81-81) sorası aynı puanda kim şampiyon olur sorusu akıllara geldi. Peki, GS-BJK averajı eşit olursa kim şampiyon olur? Averaj aynı olursa kim şampiyon olur? Genel averaj ve ikili averajda kim önde? Averaj eşit olursa ne olur?
Süper Lig'in son haftasına girilirken GS BJK arasında puan eşitliği yaşanıyor. Heyecan veren gelişe sonrası aynı puanda kim şampiyon olur sorusunun yanıtı akıllara geldi Peki, GS-BJK averajı eşit olursa kim şampiyon olur? Süper Lig'de 41. hafta maçları yapılırken, şampiyon son hafta maçlarının ardından belli olacak. Süper Lig şampiyonunu averaj belirleyebilir. Averaj aynı olursa kim şampiyon olur? Genel averaj ve ikili averajda kim önde? Averaj eşit olursa ne olur?
SÜPER LİG PUAN DURUMUNA GÖRE ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI
Beşiktaş ile Galatasaray 81 puanla zirveyi paylaşırken, olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. İkili averajda eşitlik bulunuyor. Genel averajda Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor. Genel averajda da eşitlik olursa en çok golü atan takım şampiyon olacak.
Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise son haftada kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
AVERAJ AYNI OLURSA KİM ŞAMPİYON OLUR?
Beşiktaş son haftaya +2 gol averajıyla Galatasaray'ın önünde girdi. Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yendiği takdirde; Galatasaray Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılmak zorunda kalacak. Siyah Beyazlılar'ın 2-0'lık galibiyeti halinde ise Galatasaray, 5-0 kazanmak zorunda kalacak. Beşiktaş 1-0, Galatasaray 3-0 kazandığı takdirde de Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Çünkü bu durumda devreye atılan gol sayısı çıkıyor. Beşiktaş, şimdiye kadar 81 gol attı. Galatasaray ise rakip ağları 77 kez havalandırdı.
Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe galip gelirse Sarı Lacivertliler ezeli rakipleri ile puanları eşitleyecek. Bu durumda üçlü averaj devreye girecek.
İkili averajı eşit olan Galatasaray ve Beşiktaş son haftada genel averajda da eşit olursa hangi takım şampiyon olacak? İşte TFF'nin mevzuatı...
GS-BJK AVERAJI EŞİT OLURSA KİM ŞAMPİYON OLUR?
Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.
IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;
I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.