Avcıların Vurduğu Yaralı Kartala Tedavi

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, avcıların açtığı ateşle yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan yavru kartal, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği tarafından tedaviye alındı.



Çal İlçesi'nde ormanlık alanda yaralı halde bir yavru kartal bulundu. Avcıların açtığı ateş sonucu yaralanan kartal yavrusu, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne getirildi. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nde, kanadından vurulan yavru kartal tedaviye alındı. Klinik veterinerlerinden Hasan Kılınç, yırtıcı kuşun hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, yaralarının iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağını belirtti.



- Denizli