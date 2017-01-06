Avcıların Vurduğu Kuğu Telef Oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde avcıların vurarak yaraladığı kuğu veterinerlerin tüm müdahalesine rağmen telef oldu.





İlçeye bağlı Filyos beldesinde bulunan Filyos Çayı'nda avcılar tarafından ateş edilerek bir kuğunun yaralandığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekipler bölgede inceleme başlattı.



Ekipler yaptığı incelemede, söz konusu çayda bulunan yaralı kuğuyu alarak özel bir veteriner kliniğine getirdi.



Burada yapılan ameliyatın ardından vücudundan saçmalar çıkarılan kuğu yine de telef oldu.



Veteriner Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuğunun çok sayıda saçmayla vurulduğunu belirterek, "Gerekli tüm tedavileri uyguladık fakat kuğu telef oldu." dedi.