Avcıların Otomatik Silahlara Benzeyen Tüfek Kullanmaları Yasaklandı

ESKİŞEHİR Valiliği, güvenlik görevlilerinin keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında avcı- terör örgütü mensubu ayrımında tereddütler yaşandığı gerekçesiyle avcıların tam otomatik atış yeteneğine benzer av tüfeklerinin kullanılmasına kısıtlama getirdi.



Vali Azmi Çelik tarafından yapılan yazı açıklamada, 2 bin 521 sayılı 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun' kapsamında TS 870 standardında olması kaydı ile bazı silahların üretimine izin verildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Üretimine izin verilen ve yurt içi piyasada satışı yapılan M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınması esnasında güvenlik güçlerinin keşif ve gözetleme faaliyetlerinde avcı-terör örgütü mensubu ayrımı yapılmasında tereddütler yaşandığı, silahların benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden; 2 bin 935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11'inci maddesinin i bendi uyarınca Eskişehir il hudutları dahilinde M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin ve bu tüfeklere ait mermilerin taşınması ve kullanılması OHAL süresince kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamaya uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır." - Eskişehir