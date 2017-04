Avcılardan Yaban Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi

ERGÜN HAKTANIYAN - Tekirdağ'da avcılar tarafından yaptırılan "Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde, doğada bulunan yaralı yaban hayvanları tedavi ediliyor.



Tekirdağ Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü bahçesindeki merkezde, şimdiye kadar doğada yaralı olarak bulunan ördek, kaz, leylek, şahin, kartal, sülün, tavşan, martı, puhu kuşu, karaca, gelincik, yaban kedisi gibi hayvanların tedavileri gerçekleştirildi.



Beş yıl önce yaptırılan ve bugüne kadar 400 hayvanın tedavi edilerek tekrar tabiata uyumlarının sağlandığı merkezde, hayvanlar için havuz, 100 hayvanın barınacağı kafes, keklik, kuş ve diğer hayvanlar için ağaçlardan yapılmış bir alan yer alıyor.



AA muhabirine konuşan, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürü Gökay İnal, rehabilitasyon merkezinin avcılar tarafından yaptırıldığını söyledi.



Yaraları ağır olmayan hayvanlara ilk müdahalenin merkezde yapıldığını ifade eden İnal, şöyle konuştu:



"Bu birimimizi, yaralı hayvanların ön pansumanlarını ve müdahalelerini yapıp, belirli bir süre rehabilite ettikten sonra tekrar doğaya kazandırmak üzere kurduk. Burası yaklaşık 50 metrekarelik bir alana sahip. Biraz küçük olduğu için mini rehabilitasyon merkezi diyebiliriz. Burada bir veteriner hekimimiz yok. Bundan dolayı ilk aşamalı müdahaleleri yapabiliyoruz. Belediyelerden gelen yetkililer, bu yaralı hayvanların ön pansumanlarını ve müdahalelerini yapıyor. Hayvanlar belirli bir süre rehabilite edildikten sonra tekrar doğaya kazandırılıyor. Ağır yaralı vak'alarla karşılaştığımız zaman İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderiyoruz."



"Hayvanlar evcilleşme gibi bir pozisyona düşebiliyor"



İnal, rehabilitasyon merkezinde hayvanları uzun süreli bulundurmak istemediklerini ve hayvanların hayat alanlarının tabiat olduğunu vurguladı.



Merkezin, bir anlamda avcıların merhametli yanlarının en iyi örneklerinden olduğunu ifade eden İnal, "Avcılarımızı sadece yaban hayvanları vuran bir kitle olarak görmek çok yanlış. En az bizim kadar avcılarımızın da hayvan konusunda hassasiyeti var." dedi.



Rehabilitasyon merkezi ile hayvanların kendi hassas ortamlarını oluşturmaya çalıştıklarını aktaran İnal, şunları kaydetti:



"Burada hayvanların temiz bir ortamda kalmalarını sağlıyoruz. Bu rehabilitasyon merkezinin kapasitesi 100 popülasyonu alabilir. Burada hayvanlar evcilleşme gibi bir pozisyona düşebiliyor. Tedavilerinden sonra buradaki hayvanlar doğaya bir şekilde adapte olup salınıyor. Tavşan, sülün ve ördeklerde hazır yemden dolayı evcilleşme oluyor. Biz bir iki gün içerisinde çözebileceğimiz vak'aları burada tutuyoruz. Çünkü uzun süreçli vak'alar için tıbbi müdahale gerekiyor. Bir an önce müdahale edilip doğaya kazandırmak için burada hayvanları fazla tutmuyoruz."



İnal, öğrencileri de rehabilitasyon merkezine beklediklerini ve yaban hayatı sevgisini öğrencilere aşılamak istediklerini bildirdi.



"Hayvanlara sahip çıkıyoruz"



Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Dernek Başkanı Erol Kumcu ise merkezin kurulmasında bütün avcıların emeğinin geçtiğini söyledi.



Rehabilitasyon merkezinin yapımında, avcıların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını anlatan Kumcu, "Merkezin yapımı için avcılar demirinden tuttu, kaynağını yaptı, işçiliğini kendimiz yaptık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Avcıların sadece ava odaklanmadığını, yaralı hayvanlara da sahip çıktıklarını ifade eden Kumcu, şöyle konuştu:



"Bizler avcılık yapıyoruz. Avcıyız ama doğaya çıktığımız zaman her avcı, avı vuran kişi değildir, bizler doğayı tanıyor, geziyoruz. Doğada yaralı bulduğumuz hayvanları getirip buraya bırakıyoruz. Burada tedavi görüyorlar, daha sonra tekrar doğaya salınıyorlar. Bizler avcı olarak, doğaya ve hayvanlara sahip çıkıyoruz. Herkesin de hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim derneğimize üye 6 yüz kişi var ve bu avcıların hepsi avcılık ile ilgili belirlenen kurallara uyuyorlar. Hayvanlar da yardıma muhtaç. Biz illa hayvanı vurmayı değil, yardıma muhtaç hayvanlara her türlü yardım etmeyi istiyoruz."