Avcılardan Yaban Hayatına Yem Desteği

Giresun'da kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Giresun Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri Karadeniz'de kar yağışının da etkili olmasıyla merkeze bağlı Lapa köyünde yemleme çalışması yapan Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine destek oldu.



Belirlenen bölgelere yaban hayvanlarının beslenebilmesi için yem bırakıldı.



Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kışın ağır ve zor geçen şartlarında hayvanların beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla doğaya yem bıraktıklarını söyledi.



Şimdiye kadar 2016-2017 kış döneminde doğaya 9,5 tonun üzerinde yem bıraktıklarını belirten Kuduban, hem kuşların hem de memeli hayvanların besleneceği yemleri ayrı ayrı bıraktıklarını dile getirdi.



Kuduban, yırtıcılar için sakatat, market ve sebze meyve artıkları, kırma yem, mısır kırması ve besi yemleri bıraktıklarını ifade ederek, "Son 10 gündür yoğun kış şartları yaşanıyor, sahile kadar her taraf karla kaplı, hayvanlarımızın çoğu beslenebilmek için şehir merkezlerine kadar inmiş. Hayvanlarımıza bulunmuş olduğu ortamlarda yem takviyesi yaparak şehir merkezine inmelerini de azaltacağız." dedi.



Dernek Başkanı İlker Yaraman ise avcılığın vazgeçilmez bir parçasının doğayı sevmek ve hayvanları korumak olduğunu vurgulayarak, "Biz de bugün bunun adına dernek üyelerimiz ve 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde yaban hayatının gelecek kuşaklara sürdürülebilmesi için doğaya yem bıraktık. Kış koşulları çok ağır, hayvanlar yemlenmekte zorlanıyor. Onlara yardımcı olmak adına bugün doğada bulunuyoruz." diye konuştu.



Şehirdeki hayvanlara, mahalle aralarına yemek artıkları konularak, barınabilecekleri yerler sağlanarak destek olunabileceğini dile getiren Yaraman, bu durumu yaban hayatı için ise tavsiye etmediklerine dikkati çekti.



Yaraman, arazideki yaban hayatı için mutlaka yemleme işleminin devlet tekelinde yapılması gerektiğine işaret ederek, "Yemleme farklı yanlışlara neden olabiliyor. Hayvanların savunmasız yakalanmalarına ve yırtıcılara yem olmasına neden olabiliyor. Arazide böyle bir düşünce varsa ilgili kurumlardan ve derneklerden yardım alınmalıdır." ifadesini kullandı.