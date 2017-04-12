Avcılara Av Yasağı Uyarısı

Çanakkale'de, Merkez Av Komisyonu, av sezonunun Şubat ayı sonu itibariyle kapandığını hatırlatarak avcıları, av hayvanlarının üreme döneminde hassas olunması yönünde uyardı.



Av komisyonundan yapılan açıklamada, 2016-2017 Av Döneminin 26 Şubat 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandığı hatırlatıldı. Bu tarih itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı hatırlatılan açıklamada, "Avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özelikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında tabii(Doğal) ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda tüm avcı camiasının ve kamuoyunun bilgilendirmesi ve konu hakkında hassas davranılması gerekmektedir" denildi. - ÇANAKKALE