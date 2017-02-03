Avcılar Yaban Hayvanlarını Unutmadı

Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile bir grup avcı, kar yağışı ve soğuklardan olumsuz etkilenen yabani hayvanlar için doğaya sakatat, yem ve saman bıraktı.



Soğuk havanın etkili olduğu Kilis'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kilis Av Yaban Hayatı Atıcılık Spor Kulübünce yüksek kesimlerde yem bulamayan hayvanlar için yemleme çalışması başlatıldı.



Yaban hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı yüksek kesimlere çıkan avcılar ve ekipler, doğaya 200 kilogram sakatat ile 400 kilogram buğday ve saman bıraktı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle avlakları yemleme çalışmaları başlattıklarını belirtti.



Yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmesi adına başlatılan çalışmaya avcı derneklerinin de katılmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Coşkun, "Kurum olarak Kilis'te faaliyet gösteren avcı dernekleriyle kış koşullarının kötü geçtiği dönemlerde av ve yaban hayvanlarının hayatlarını idame ettirebilmesi amacıyla gıda takviyesinde bulunduk. Yonca, buğday ve sakatat türü yemleri doğaya bıraktık. Çalışmalarda bize destek olan avcı derneklerine teşekkür ediyorum. Şu ana kadar kar yağışı ve soğuk havaların etkili olduğu alanlara, 200 kilo sakatat ile 400 kilo buğday ve saman bırakıldı. Avlakların yemleme çalışmaları hava şartlarına göre bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.



Kilis Av Yaban Hayatı Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Hayrettin Özuymaz da yapılan çalışmaya dahil olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "Avcı hiç bir zaman doğada katleden değildir. Avcı doğanın dostudur. Biz de bunu göstermek için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün çağrısına icabet ettik. Avcı hiçbir zaman doğadan soyutlanamaz o yüzden bir nebze mesaj vermek için buradayız." dedi.



Kilis Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Uğur Dere ise böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirterek, avcılığın asıl amacının öldürmek değil, spor olduğunu söyledi.