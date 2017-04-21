Avcılar'ın Imar Planları Mecliste Gerginliğe Yol Açtı

Haber - Kamera Ezgi ÇAPA İSTANBUL DHA



Avcılar'ın yeniden imarını sağlayacak planların son dakikada komisyona geri çekilmesi İBB meclisinde krize neden oldu. Gaziosmanpaşa imar planlarını kabul etmedikleri için misilleme olarak Avcılar planlarının onaylanmadığını ileri süren CHP meclis üyleri salonu terk etti. Oturumu takip etmek üzere salonda kalan CHP'li Meclis üyesi Özgür Aydın, 'AKP'nin bu yaklaşımını onaylamadığımız için gerekirse bundan sonra komisyonlardaki üyelerimizi de çekip meclisi tek başına AKP'ye bırakacağız dedi.



1999 Marmara Depremi'nde en fazla kaybın yaşandığı Avcılar'ın Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşker, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala, Üniversite Mahallelerinin yeniden inşasını sağlayacak imar planlarının son dakikada onaylanmaması İBB Meclisi'nde krize neden oldu. Meclis üyeleri ve gazetecilere Meclis oturumu öncesinde dağıtılan raporlarda, Avcılar'ı ilgilendiren raporun AK Parti ve CHP'li üyelerin oybirliği ile kabul edildiği görünüyordu. Ancak Meclis oturumu sırasında AK Parti grubu raporun komisyona iadesini isteyerek planları geri çekti.



'SİZ ONA 'EVET' DEMİYORSANIZ BİZ DE BUNA 'EVET' DEMİYORUZ



Meclis kürsüsüne gelerek söz alan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, meclis oturumu öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ile aralarında geçtiğini iddia ettiği diyalogları aktardı. AK Parti Grup Başkan Vekili Başalan'ın da bulunduğu Meclise seslenen Gülsever şunları söyledi 'Biraz evvel Sayın Başkan geldi, 'Gaziosmanpaşa konusunda karar verdiniz mi' diye sordu. 'Evet' diyemeyeceğimizi söyledik. Sayın Başkan da bize 'Avcılar planını geriye çekiyoruz, biz de sizin planlarınıza niye 'evet' diyelim. Avcılar'ı geri çekiyoruz' diye söyledi. Bir cezalandırma yöntemi ile 'siz ona evet demiyorsanız biz de buna evet demiyoruz, o zaman sizi cezalandırıyoruz' şeklinde bir yaklaşımla karşı karşıyayız.



'GAZİOSMANPAŞA'DA NÜFUSU 2 MİSLİNDEN FAZLA ARTTIRAN BİR PLANA EVET DENİR Mİ



İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu'nun hazırladığı raporda yer alan İBB'nin Şehir Planlama Müdürlüğü'ne ait verileri gösteren Gülsever, red oyu verme gerekçelerini şöyle açıkladı 'Gaziosmanpaşa'da 450 bin olan nüfus, bu plan hayata geçtiği zaman yaklaşık 1 milyon oluyor. Nüfusu 2 mislinden fazla arttıran bir plana evet deme şansımız olabilir mi



'HESABINI CENAB-I ALLAH'A VEREMEZSİNİZ



Avcılar'ın imarına ilişkin 6 aydır çalışma yürüttüklerini ve İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın da Avcılar'daki vatandaşlara imar düzenlemesini müjde olarak verdiğini vurgulayan Gülsever, İstanbul depreminin Avcılar'da yarattığı tahribatı hatırlattı. Gülsever Meclis üyelerine, 'Olası bir deprem olur da bir kişinin bile burnu kanarsa siz bunun hesabını Cenab-ı Allah'a veremezsiniz. Onun için lütfen burada kararınızı bir daha gözden geçirin, el birliği ile geçirelim' dedi.



'DOSYAYI BUNDAN DOLAYI ÇEKMİŞ DEĞİLİZ



Gülsever'den sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ise, 'Bu zamana kadar biz hep hakkaniyetli ve hakkaniyete uygun bir şekilde davranmaya çalıştık. Burada bir ilkesizlik, hakkaniyete aykırı bir işlem yapan varsa onlar da sizlersiniz. Kusura bakmayın. Şimdi siz Avcılar'a böyle diğer ilçeye böyle, yok böyle bir şey. Ama bundan dolayı dosyayı çekmiş değiliz. Bizim buradaki kaygımız tamamen teknik bir olay. Sosyal donatı alanları ile ilgili yeniden bir çalışma yapılması diye konuştu.



'GAZİOSMANPAŞA İLE AVCILAR'IN BİRBİRİYLE KIYASLANMASI DOĞRU OLMAYABİLİR



Meclis oturumunda söz alan bir diğer isim de Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta oldu. Planlar hakkında bilgi veren Usta, 'Gaziosmanpaşa nüfusu şu anda 500 bin. Öngördüğümüz nüfus tüm Gaziosmanpaşa tamamlandığında 750 bin. Planların tamamlanması halinde 900 bin olacak. Yani biz zaten nüfusu düşürüyoruz dedi. Gaziosmanpaşa'nın geleceğini şekillendirmek ve kent kültürünü yerleştirmek zorunda olduklarını belirten Usta, 'Gaziosmanpaşa ile Avcılar'ın birbiriyle kıyaslanması doğru olmayabilir. Ama madem planlarla ilgili halkın isteklerini, verdiğimiz sözleri burada yapmaya mükellefiz, Avcılar'da verilen söz hepimizi bağlıyor da Gaziosmapaşa'da bizim verdiğimiz söz sizleri bağlamıyor mu diye konuştu.



'GEREKİRSE MECLİSİ TEK BAŞINA AKP'YE BIRAKACAĞIZ



Yapılan oylama sonrasında Avcılar raporu komisyonuna iade edildi. Karar üzerine CHP'li Meclis üyeleri salonu terk etti. Oturum Ak Parti Meclis üyeleri ve CHP adına gözlemci olarak kalan Özgür Aydın oturumun sonunda 'AKP'nin bu yaklaşımını onaylamadığımız için gerekirse bundan sonra komisyonlardaki üyelerimizi de çekip meclisi tek başına AKP'ye bırakacağız dedi. Oturum tartışmalar eşliğinde son buldu.