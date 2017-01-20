Avcılar Ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden Şehitler Için Mevlit

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polis ve askerler için yaklaşık bin 500 kişinin dinlediği mevlit okuturdu.



Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat, İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparak Merkez Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde bugün cuma namazından önce şehit güvenlik güçleri için mevlit okutturdu. Yaklaşık bin 500 kişinin dinlediği mevlitin yanı sıra Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Cami imamı Ömer Yavuz'un okuduğu Mustafa Fazıl Kartal'ın "Ağlama sen nazlı yavrum ben edeyim figanı. Vatanına milletine şehit verdim babanı" dizelerinin yer aldığı 'Şehitoğlu ve Annesi' dizeleri cemaati etkiledi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve bazı polislerin de dinlediği mevlit ardından cemaate dua ettiren İlçe Müftüsü Ömer Erdem, Türkiye'nin üzerinde oynanmak istenen oyunların bozulmasını, şehitlerin ruhunun şad olmasını Allah'tan dilerken, "Bizleri de aynı şekilde imtihanla baş başa kaldığımızda devlet, vatan, millet, Kuran, din uğruna seve seve bizlerin de fedai can eyleyerek aynı duygu ve düşüncelerle can verebilmeyi bizlere de nasip eyle Yarabbi. Hürriyetimize kast edenlere fırsat verme Yarabbi. Camide namaz kılarken yan yana, omuz omuza, diz dize durduğumuz gibi dışarıda da aynı şekilde bir ve beraber olarak birbirimizin derdiyle hemhal olarak ömrümüzü sürdürmeyi nasip eyle" dedi.