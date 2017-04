Avcılar Genel Kurulda

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Yeşilada ve Atıcılık İhtisas Kulübü'nün genel kuruluna katıldı.



Kulüp lokalindeki genel kurulda Biga Yeşilada Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Recep Hızlı'ya oy birliğiyle yetki verildi. Hızlı'yı tebrik eden Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga Yeşilada Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü'nün 1988 yılından bu yana özlem duyduğu bir işi gerçekleştirmek bizi çok mutlu etti. Biz Biga Belediyesi olarak tüm işlemleri tamamladık. Bu genel kurulun gerçekleşmesini bekliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana imkanlarımız dahilinde her mahallemize, her sivil toplum kuruluşumuza ve her vatandaşımıza adil bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Hamdibey Mahallemizde ciddi bir yol sorunu var. Altyapı çalışmalarını tamamlamadan, yol yapımına başlasaydık, çok büyük bir israf yapmış olacaktık. Yaptığımız yolu yeniden kazmak zorunda kalacaktık. Şimdi Hamdibey Mahallemizin yağmur suyu sorununu yüzde 80 oranında çözecek yağmur suyu hattımızı tamamlamak üzereyiz. Çalışma biter bitmez de yol çalışmasına başlayacağız. Kulübümüzün hemen yanındaki parkımızı da düzenlemeye başladık. Kreş ve sağlık ocağımız, Hamdibey heykelini mahallemize taşıdık ve meydan düzenlemesini gerçekleştirdik. Mahallemizin ciddi anlamda altyapı sorunu vardı ve büyük oranda sorunları çözdük. Yerel seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmenin haklı mutluluğunu yaşıyorum. Bu çalışma, aynı zamanda seçim döneminde oy uğruna değil, gerçekten yapabileceğimiz sözler verdiğimizi gösteriyor. Ben sözlerimi tamamlarken, kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE