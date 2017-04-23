Avcılar'daki Ysk Protestosu 5'inci Gününde

Geçen 16 Nisan pazar günü yapılan Anayasa referandumunda YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saydığını açıklaması üzerine İstanbul Avcılar'da salı akşamı başlatılan protesto gösterisine dün akşam da devam edildi. Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde yine saat 19.30'da bir araya gelen yaklaşık yaklaşık 100 kişilik grup düdük çalarak ve alkışlarla YSK'yı protesto etti. 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor? yazılı pankartı taşıyan grup 'Avcılar uyuma hayırına sahip çık', Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz?, 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam?, 'Hileli seçim iptal edilsin', 'Gün gelecek devran dönecek YSK halka hesap verecek' diye slogan atttı. Grupta bulunanlar daha sonra polisin bölgede aldığı geniş önlem altında Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Burada yapılan ilk açıklamada, halk iradesine hile karıştırıldığı öne sürülürken, buradaki eyleme ara verileceği, Kadıköy'de devam edileceği ifade edildi. Ancak, hemen arkasından yapılan açıklamada Avcılar'da yarın yine aynı saat ve yerde protesto eylemine devan edileceği belirtildi. Grup üyeleri, yürüyüşe başladıkları Deprem Anıtı'na kadar slogan atmayı sürdürdükten sonra dağıldı.