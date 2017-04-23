Avcılar'da Referandum Sonuçları Protesto Edildi

Haber - Kamera İhsan DÖRTKARDEŞ İstanbul DHA



Avcılar'da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları protestoları bu akşam da devam etti.



Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde yine saat 19.30'da bir araya gelen yaklaşık yaklaşık 50 kişilik grup, düdük çalarak ve alkışlarla protesto eylemi yaptı. 'Avcılar uyuma hayırına sahip çık', Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' diye slogan atan gruptakiler, zaman zaman düdük ve ıslık çalarak, alkışlarla tepkilerini gösterdi. Çevik kuvvet ekiplerinin geriden izlediği ve sıkı önlem alınan eyleme katılan grup Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Daha sonra başladıkları Deprem Anıtı'na kadar slogan atarak gelen grup olaysız dağıldı.