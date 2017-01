Avcılar'da Bir Kısmı Yıkılan İki Boş Bina Korkutuyor

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA



Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 3 ay önce bir kısmı yıkıldıktan sonra bırakılan 5 katlı iki boş bina mahalle sakinlerini korkutuyor.



Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan iki bina mahalle sakinlerinin iddiasına göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltıldıktan sonra 3 ay önce bir kısmı yıkıldı. Yıkımın ardından herhangi bir güvenlik önlemi de alınmadan kaderine terk edildi. Haber vermeleri üzerine 1 ay önce gelen zabıta ekipleri, binaların caddeye bakan kısmına saç perde çekti. Ancak, 5 katlı yüksek binadan kopan parçalar işlek olan caddeye düşerek tehlike oluşturmaya devam ediyor.



Caddede kaldırım bile olmadığını söyleyen mahalle sakinleri, çocukların bu yolu kullanarak okula gidip geldikleri ve binaların bu durumunun tehlikeye yol açtığını söylediler.



"ZEYTİNBURNU'NDAKİ FACİAYI BURADA GÖRMEK Mİ İSTYORUZ?"



Mahalle sakinlerinden Murat Uygur "Birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Gelsinler önlemini alsınlar. Zeytinburnu'ndaki faciayı burada görmek mi istiyoruz yani. Çocuklarımız buradan geçiyor, öğrenciler geçiyor. İşlek bir cadde araçların üzerine taş düşüyor. Yıktıysanız, yarısını niye yıktınız? Bak yan binada engelli bir çocuk var, bina yıkılırsa o çocuğa bir şey olacak. istiyoruz ki insanlar ölmesin, İnanlar Türkiye'de bu tür facialarla karşı karşıya kalmayalım. 'Çat çut' diye sesler geliyor. Yarısını yıkmışsın kolonların çoğu zarar görmüş, üstünde yük var mecburen yıklıacak. Her an yıkılma tehlikesi var. Araçları park ettiğimizde rüzgarın etkisiyle yukarıdan taşlar düşüyor. Kaldırım da yok, insanlar nerede yürüsün." dedi.



HURDACILAR DEMİR TOPLAMAK İÇİN YIKIK BİNAYA GİRİYOR



Çevre esnaflarından Metin Kemer ise, "İçeriden demir toplayanlar var. Can güvenliği için bir tedbir alınmamış. Şu anda o demir toplayanlar ölse sorumlusu kim olacak? Kim hangi kurum varsa bir an önce bu işi hızlandırıp buranın indirilemsini istiyoruz." şeklinde konuştu.



Bu arada, demir toplamak için tehlikeye aldırmadan yıkılmış olan binaya giren hurdacılar da görüldü.