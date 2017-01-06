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Avcılar'da Araçlar Sokak Arasında Mahsur Kaldı

Avcılar'da Araçlar Sokak Arasında Mahsur Kaldı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avcılar ara sokaklarda mahsur kalan araçları vatandaşlar ittirerek çıkartmaya çalıştı.

Avcılar'da Araçlar Sokak Arasında Mahsur Kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avcılar ara sokaklarda mahsur kalan araçları vatandaşlar ittirerek çıkartmaya çalıştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Avcılar ara sokaklarda sürücüler mahsur kaldı. Araçlarını çıkartmak için çaba sarf eden vatandaşlar, ittirerek kurtarmaya çalıştı. - İSTANBUL

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