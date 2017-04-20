Avcılar'da 2 Bin Kişinin Katılımı ile 'Kutlu Doğum Haftası' Kutlaması

İSTANBUL Müftülüğü, Avcılar'da yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı 'Güven' temalı 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliği düzenledi.



İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, yaklaşık 30 yıldan bu yana bu etkinliklerin düzenlendiğini belirtirken, "Nisan ayı gelince baharın uyanışı ile beraber yüreklerimizde bir başka sevda uyanmaya başlıyor" dedi.



İstanbul Müftülüğü'nün düzenlediği, Avcılar İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliği yaptığı etkinlik, İBB Denizköşler Toplantı ve Davet Salonu'nda yapıldı. Aralarında AK Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, mahalle muhtarları ve din adamlarının da bulunduğu 1500 kişinin oturarak, bir bölümü ayakta olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte 'Güven' ve 'Güvenilirliği' vurgulayan video ekranlara getirildi. Nakipoğlu Kuran Kursu öğrencilerinin Kuran ve ilahı okuduğu gecede konuşan Avcılar Müftüsü Bekir Derin, protokol üyelerine kırmızı gül verirken konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1989'dan bu yana Hz. Muhammed'in insanlığa sunduğu mesajları geniş kitlelere ulaştırmak için Nisan ayında 'Kutlu Doğum Haftası' ihdas ettiğini ve son 6 yılda bunlarda ayrı temaların ön plana çıkarıldığını anlattı.



İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz konuşmasında bu haftanın önemini anlatırken, "Nisan ayı gelince baharın uyarışı ile beraber 30 yıla yakın zamandan beri yüreklerimizde bir başka sevda uyanmaya başlıyor. O da peygamber efendimiz kutlu yaşamını idrak etme anlama ve gönüllerimizde peygamber sevdasının yeniden coşup büyümesi sevdasıdır. O şanlı nebi, vahşet toplumundan bir medeniyet inşa etmiş güveninin yok olduğu ortamda güvenin tamamen yok olduğu bir ortamda yeniden güveni tesis etmiştir" dedi.



Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, sevgi, doğruluk gibi erdemlerin çok önemli olduğu halde bunların plastik, güven ve güvenilirliği ise kristal topa benzediğini bir kere kırıldığında eskisi gibi tamirinin mümkün olmadığını vurguladı.



- İstanbul