Avcılar Balkan-Rumeli Buluşması - Bakan Müezzinoğlu

İBB Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonundaki Avcılar Balkan-Rumeli Buluşmasına katılan Müezzinoğlu, arasında Balkan göçmenlerinin de bulunduğu bu milletin, büyük bir millet olduğunu ve bunun en son örneğinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşandığını söyledi.



Türkiye'nin Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerle yarışacak potansiyeli olduğunu, bundan rahatsız olanların iki de bir tuzaklar kurduğunu ve bu ülkenin gelişmesine karşı hukuk dışı engellemeler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Bu milletin umutlarının öncülüğünü yapacağız. Önümüzdeki süreç, birlikte yürümemiz gereken bir süreçtir. Bazen CHP'li kardeşlerime üzülerek sitem ediyorum. Onlara diyorum ki, 'Atatürkçülük, Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatarak olmaz. Atatürk'ten geçinerek olmaz. Onun vasiyetine sahip çıkmakla olur. Onun vasiyetine çıkmak, bu genç Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımaktan geçer. Onun için akıl teri, alın teri, milletle beraber yürümek gerekir." diye konuştu.



Bakan Müezzinoğlu, bugüne kadar her zaman milletle yan yana yürüdüklerini ifade eden Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Bizim büyümemizden Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa rahatsız. Bunların rahatsız olmasını anlıyorum da Türkiye'deki Fransızların neden rahatsız olduğunu anlamıyorum. Şöyle bir bakın. Son 10 yılda, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan'ı zaten saymıyorum, oralarda şöyle 3. köprü, Marmaray, 3. havalimanı, Avrasya, şehir hastaneleri gibi büyük bir proje duydunuz mu? Yok. Olamaz. Çünkü onlar artık bize 100 yıl önce dedikleri gibi, onlar hasta adam Türkiye ise yükselen bir ülke. Potansiyeli olan güçlü bir ülke."



"Güçlü bir sistem kuralım"



"Onlar tabii ki bu ülkenin potansiyelinden rahatsız olurlar, bu ülkeden korkarlar" diyen Müezzinoğlu, bundan dolayı, ülkesini, milletini seven siyasi partilerin bu ülkenin istikrarına destek olmalarını istediğini aktardı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandum a sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Referandumda, bu millet adına, artık milletin güçlü olduğu, merkezde olduğu, millet ne derse onun olduğu, güçlü, istikrarlı bir sistemi kuralım. O sisteme kapalı kapılar ardında birileri tuzak kuramasın. İki de bir ümüğünü sıkarak millete birileri bedel ödettirmesin. Millet, 5 yıl sonra nereye gideceğini bilmeli. Parlamento, bu ülkeyi dünyayla yarışacak yasaları hızla çıkartabilmeli. Millet parlamento ve icraatta görevini yapanları görmeli. Cumhurun, milletin merkezde olduğu çeyrek porsiyon değil, tam porsiyon demokrasi ve milli iradeyle, Türkiye hızla ve istikrarlı bir yolculuğa inşallah 17 Nisan'dan itibaren hızla yürüsün." şeklinde konuştu.



Bu millete güvenenlerin asla kaybetmediğini belirten Müezzinoğlu, Türkiye ne kadar güçlüyse, Balkanların da o kadar rahat olduğunu vurguladı.



Balkan göçmenlerine yeni haklar



Müezzinoğlu, Balkanlarla ilgili yaptıkları bazı düzenlemeleri açıklayarak, şu bilgileri verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da birinci derece yakınları vatandaş olmayan ne kadar kardeşimiz varsa, istisnai durumdan hemen vatandaşlık alabilecekler. Sağlık hizmeti alma anlamında ayda 53 TL sosyal güvenlik primi ödeyerek, her türlü sağlık hizmetini Türkiye'nin her köşesinden, her hastanesinden alabilecekler. Pasaportun ne kadar süresi varsa 3 yılsa 3 yıl, 5 yılsa 5 yıl, pasaport süresi ne kadarsa o kadar sürede ikamet tezkeresi alacaklar. Vatandaşlığa müracaat etmek için hangi tür ikamet almış olursa olsunlar, ister öğrenci, geçici, kısa süreli, bunların toplamı 5 yılı dolduranlar anında vatandaşlığa müracaat edebilecekler. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler hangi statüye tabilerse onlar da aynı statüye tabi olacaklar."