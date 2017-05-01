Avcı ve Atıcılar Foça'da Yarıştı

Avcı ve atıcılar, Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından Foça Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 8. Geleneksel Trap ve Tek Kurşun Yarışması'nda yeteneklerini sergiledi.



Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından Foça Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 8. Geleneksel Trap ve Tek Kurşun Yarışması çekişmeli anlara sahne oldu. İzmir, Manisa ve Muğla'nın ilçelerinden gelen yaklaşık 300 avcı ve atıcı, gün boyunca üç ayrı poligonda gerçekleşen yarışmalarda, hedefi yüksek isabetle vurmak için yarıştı. En çok puanı toplayan yarışmacılar, kupa ve hediyelerle ödüllendirildi.



Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Gecekuş, tüm yarışmacılara katılımlarından ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Silahın sadece spor amacıyla kullanılmasının gereğini belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Heyecanlı ve çekişmeli geçen bir yarışma oldu. Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Derneğimizin geleneksel yarışı, gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyor. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR