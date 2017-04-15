Avcı-toplayıcı Atalarımız Bizden Sağlıklıydı

Evet yanlış okumadınız. Arkaik çağlarda yaşayan avcı-toplayıcı atalarımız tarım devrimden sonra yaşayan torunlarından daha sağlıklıydı. Bunun nasıl olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama cevap son derece basit.



Yıllar süren araştırmalarda, arkeolojik kazılar sonucu bulunan avcı-toplayıcı insan kemikleri incelendiğinde, tarım devriminden sonraki insan bedeninden daha sağlıklı oldukları gözlemlendi.



Tarım devriminden önce insanlar sürekli gezerek buldukları ve topladıkları et, meyve, sebze, bitki kökleri veya yemişlerle besleniyorlardı. Yani daha geniş bir besin yelpazesine sahiplerdi. Bu da besin değerleri yüksek yiyeceklerle beslendikleri anlamına geliyor. Bununla birlikte bu besinler tek bir yerde olmadığı için, onlara ulaşabilmek amacıyla saatlerce yürüyüş veya koşu yapmaları da gerekiyordu. Bu da zorunlu olarak da olsa spor yaptıklarını gösteriyor.



Tarım devriminden sonra insanlar iklime bağlı olarak yaşadıkları bölgede hangi tarım ürünü yetişiyorsa sadece onunla beslenmeye başladı. Örneğin Çin'de yaşayan bir köylü, öğünlerini pirinç ürünleri ile geçirmeye başladı. Tek tip besin, insanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayamazdı.



Bununla birlikte bölgede kuraklık, tarım ürünlerinin telef olması gibi durumlar ise insanları daha çok sıkıntıya soktu. Bu nedenle insanlar daha "sağlıksızlaştı".



Yapılan çalışmalar gösteriyor ki tarım devriminden sonra insan bedeni küçülmüş, kasları ve kemikleri ise eskisine kıyasla çok daha zayıflamış.