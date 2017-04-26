Avcı: Oyun Olarak Kazandık Ama...

Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:



Evet zaten biliyorsunuz iki santrafor ile oyuna başladık. Bugün istatistiklere baktığımızda da topa çok sahip olan, daha fazla koşan, daha fazla orta yapan biz oldu. İlk yarı oyunu kopartabilirdik. Oyun olarak kazandık ama skor olarak 2-2 berabere kaldık. Yarışın ilk ayağı bitti. Herkesi her yerde yenebilecek kapasiteye sahip bir takımız. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Pozisyonların ve ortaların karşılığını alamadık. Oyun içinde kafadan 2-0 öne geçince ve gol yiyince de rakibin enerjisi yükseliyor. Oyun içinde bozulmadık. 2. golün başlangıcında faul atışında 10-15 metre önden başlandı. Biraz daha fazla üretebilirdik. Hayat devam ediyor. İsmail benim milli takımdan tanıdığım ve milli takıma aldığım bir oyuncu. Bana bir şey söyledi ama olumsuz değil. Provakasyonluğu 4. hakeme soracaksınız. Oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor. Kimse kimsenin alanına girmedi. Oyun olarak kazandık ama skor olarak berabere kaldık. Kadromuz geniş. Kadro sene başında buna göre hazırlanıyor. "