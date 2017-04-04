Avcı: "Kültür ve Turizm, Refah Dengesinin Sağlanmasında Çok Önemli Bir Araçtır"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Türkiye son 30 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla bugün dünyanın önde gelen turizm endüstrilerinden birini oluşturmuş ve özellikle son 15 yılda hızlı yükselişiyle de turist sayısında 40 milyon, turizm gelirinde de 35 milyar dolar seviyelerini yakalamıştır." dedi.



Bakan Avcı, Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen "Fahri Konsoloslar ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak kültür ve turizm olmak üzere iki önemli alanda faaliyet gösterdiklerini, bu konuda daha fazla farkındalık geliştirmek ve bu sayede toplumsal ahenge, hayat kalitesine, gelecek planlarına ve ülke kalkınmasına katkı sağlamanın yollarını aradıklarını anlattı.



Kültür ve turizm alanlarının, ekonomik büyüklüklerle ifade edildiğinde dünyanın başta gelen endüstrileri olarak insanlık refahını gerçekleştirmeyi hedef edinen vazgeçilmez uğraşlar olduğunu belirten Avcı, "Bir başka ifadeyle kültür ve turizm, ulusal ve uluslararası toplulukların refah dengesinin sağlanmasında çok önemli bir araçtır. Hep birlikte gösterdiğimiz gayretler, Türkiye'yi her alanda büyük bir atılımla dünyanın ve bölgesinin dikkati çeken üstün performanslı ülkesi haline getirmiştir. Türkiye son 30 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla bugün dünyanın önde gelen turizm endüstrilerinden birini oluşturmuş ve özellikle son 15 yılda hızlı yükselişiyle de turist sayısında 40 milyon, turizm gelirinde de 35 milyar dolar seviyelerini yakalamıştır." diye konuştu.



"Milletler arasında iletişim kurmanın en önemli vasıtalarından biri kültürel diyaloglardır"



Avcı, Türkiye'nin, turizm sektörünün özellikle "kum, deniz, güneş" turizmi olarak ifade edilen konseptin, dünyada en iyi uygulayıcılarından biri haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Son 10 yıldır çabalarla da başta İstanbul olmak üzere kongre turizmi ve şehir-kültür turizmini geliştirmeye çalışmış, Kapadokya gibi çok özel, doğal ve kültürel değerlere sahip bir destinasyonu, dünya turizmine sunmuş, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin birçok türünü ülkemize kazandırmıştır. 2023 turizm stratejimiz; farklı turizm türlerinde çok çeşitli pazarlardan turist çeken sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyetleri kurgulamış bir vizyon ortaya koymaktadır. Bu durum toplumumuzu turizme bakış açısını da etkilemiş, bu bağlamda ülkenin geleceğine olan güveni artırmış, toplumsal öz güven yükselmiştir. Milletler arasında iletişim kurmanın en önemli vasıtalarından biri de hepinizin bildiği gibi kültürel diyaloglardır. Bu bağlamda turizm, kültürel diyaloğun sağlıklı kurulabilmesi için eşsiz olanaklar sağlar ve insanlar arasında güçlü bir bağ kurar. Turizm; ülke ve toplumların doğru algılanmasına hizmet eder."



Turizm faaliyetlerinin çok önemli bir işlevinin dünya barışına hizmet etmek, diyaloğu geliştirmek ve ön yargıları azaltmak olduğunu söyleyen Avcı, "Bakanlık olarak kültür ve turizm değerlerimizin tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini, kamu-özel sektör işbirliği ilkesi çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında 40 ülkede 45 kültür ve tanıtma müşavirliğimiz bulunmaktadır. Yurt dışında televizyonlarda, radyolarda, gazete ve dergilerde, açık hava mekanlarında gerçekleştirilen reklam kampanyalarının yanında sosyal ve dijital medyada da güncel tanıtım, dijital araçlarını da kullanarak yeni ve yalın yöntemlerle bireyle doğrudan iletişime geçen faaliyetler gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.



Bakan Avcı, Türkiye'nin tanıtılması konusunda yaptıkları çalışmalar ve katkılardan dolayı fahri konsoloslara teşekkür ederek, "Kültür alanında da turizm alanında da faaliyet gösteren bütün kurum ve kişileri, bireysel ve kurumsal olarak bizim başarmaya çalıştığımız işlere benzer işler yaptığını, bu alanda ülkemize önemli katkılar sağladığını biliyoruz. Bu alanda sizlerin bireysel katkılarınızı, çevrenizde iletişimde bulunduğunuz insanlarla, kurumlarla ilişkilerinizi veya kurumsal olarak profesyonel iş hayatı, iş vesilesiyle yaptığınız temsili, çok kıymetli buluyoruz. Bundan dolayı sizlere müteşekkiriz." diye konuştu.