Avcı ile Advocaat Birbirine Girdi

Karşılaşmanın ilk yarısında, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bir faul pozisyonu sonrası atıştı. Advocaat, Avcı'ya eliyle "Çok konuşuyorsun" işareti yaptı. Avcı da Hollandalı teknik direktöre aynı şekilde cevap verdi.



Abdullah Avcı ve Dick Advocaat'ın bu atışmasına her iki teknik direktörün yardımcıları da dahil olunca, kenarda kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin hocaları arasındaki gerginlik, ilk yarının sonuna kadar sürdü.