Avatar Atakan Poligonda Yaptığı Atış Eğitimini Instagram'dan Paylaştı

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan "Söz" dizisinde, üsteğmen Zafer Yaman'ı canlandıran Atakan Arslan poligonda çalışma yaptı.

Dizide bir bordo bereliyi canlandıran Avatar Atakan, yaptığı çalışmasını Instagram hesabından paylaştı.

"TAKTİK MAKTİK YOK BAM BAM BAM"

Atakan, yaptığı paylaşımların bir tanesine "Mermi arka cepten cikmali. Bos silahi bilmem ama bos insani seytan doldurur... Taktik maktik yok bam bam bam" notunu düştü. Atakan kısa bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Kaynak: Haberler.com