Avatar Atakan'dan Referanduma Saatler Kala Dikkat Çeken Sözler: Çakmak Lazım!

Referanduma saatler kala ünlülerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkatle takip edilmeye başlandı. Kimi ünlü isimler mesajlarını açık açık verirken, kimileri de verdiği mesajlarla kafaları karıştırıyor.

PAYLAŞIMIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Kafa karıştıran isimlerden biri de yeni yeni oyunculuğa alışamaya başlayan Avatar Atakan... Survivor 2016'nın şampiyonu Atakan Arsal Instagram hesabından yaptığı ve içerisinde "Kimseyi aydınlık taraf için zorlayamazsın. İlle o taraftan bakmak isteyene çakmak lazım!" cümlesinin yer aldığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"ÇAKMAK LAZIM"

İşte Atakan Arslan'ın paylaşımına eklediği not:

Aslında kurtlar kuzunun bol oldugu yeri degil sahipsiz oldugu yeri sever... neyi görmek istediğindir önemli olan. Karanlık tarafı da var, aydınlık tarafı da. Ama ilkine denk gelmeni pek tavsiye etmem...

Kimseyi aydınlık taraf için zorlayamazsın. İlle o taraftan bakmak isteyene çakmak lazım! Ama çivi gibi değil, kıvılcım çıkartandan. Belki ateş yakar, daha rahat görür...

İşte Avatar'ın Instagram paylaşımı: