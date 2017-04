Avantajımızı Koruyarak İpi Göğüslemek İstiyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Son düzlüğe girdik, bunun bilincindeyiz. Her puanın çok önemli olduğunu da hepimiz biliyoruz. Avantajımızı koruyarak ipi göğüslemek istiyoruz." dedi.



Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta karşılaştıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor maçında puanla dönmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.



Buz, mücadelelerinin sürdüğünü belirterek, "Son düzlüğe girdik, bunun bilincindeyiz. Her puanın çok önemli olduğunu da hepimiz biliyoruz. Avantajımızı koruyarak ipi göğüslemek istiyoruz." diye konuştu.



Giresunspor maçında doğru oynadıkları ve aldıkları 1 puanın önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Eskişehirspor maçında yanlış risk aldık, oluyor böyle şeyler. Ama biz doğruları bulmaya çalışacağız. Doğrularla buraya kadar geldik sonunu da inşallah getireceğiz. Önümüzde Göztepe maçı var. Her iki takım için de önemli bir müsabaka. Göztepe maçında iyi konsantre olup, güzel oyunla 3 puan almayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyorum. Bizi sonuna kadar desteklesinler, futbolcu kardeşlerimiz gerekeni sahada yapacaktır. Bu futbolcular Malatya'nın futbolcuları. Biz ne kadar sahipleniyorsak siz de sahiplenin."



Antrenmandan notlar



Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.



Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik direktör İrfan Buz, futbolcularla toplantı yaptı.



Antrenmana hafif tempolu koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.