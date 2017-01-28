Avanos'ta Sürek Avı İçin Karar Alındı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Avanos Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, son zamanlarda bölgede yaban domuzlarının çoğalması üzerine sürek avı kararı alındı.



Yapılan yazılı basın açıklamasında, "Yaban domuzu popülasyonunun artışına bağlı olarak çiftçilerin sorunlarla karşılaştığı belirtilerek, domuzların yerleşim alanlarına kadar inmesi ve özellikle çiftçilerin yaban domuzlarından şikayetlerinin artması üzerine sürek avı kararı alınmıştır." denildi.



İlçede, belediye hoparlöründen halka duyurulması istenen yazıda Avanos mücavir alanları içerisinde Merkez Püsküllü, Kuruçay, Balıklıova, Köybağı, Vali Çiftliği ve Ali bey yeri mevkilerinde 4-5 Şubat tarihlerinde iki gün süreyle sürek avı yapılacağı belirtilen bölgelerde arazisi bulunan yetiştiricilerin dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.



Avlanan yaban domuzlarının, belediye zabıta ekipleri gözetiminde kepçe ile açılan çukurlara üzeri kireçle örtülmek suretiyle kontrollü olarak bertaraf edileceği öğrenildi.