Avanos'ta 32 Kök Kenevir Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos'ta bir eve düzenlenen operasyonda 32 kök kenevir ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri Avanos'ta bir kişinin evinde kök kenevir yetiştirdiği ihbarı aldı. Bunun üzerine savcılıktan arama kararı alan ekipler, eve baskın yaptı. Baskında evin bahçesinde yetiştirmek üzere 32 adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kök kenevirler imha edilirken ev sahibi ise gözaltına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR