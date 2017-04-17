Avanos Referandum Sonuçları

Avanos ilçesinde referandum da 82 sandıkta 24 bin 712 kayıtlı seçmenden 20 bin 977 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.



Avanos ilçesinde kullanılan oylardan 20 bin 653'ü geçerli kabul edilirken 324 oy ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oylar sonrasında 10 bin 864 seçmen evet oyu kullanırken 9 bin 789 seçmen ise hayır lehine oy kullandı. - NEVŞEHİR