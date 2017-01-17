Avanos Kent Konseyi Toplantısı Yapıldı

Avanos Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı, belediye konferans salonunda yapıldı.



İlçedeki, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıya mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri de yer aldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Avanos Kent Konseyi Başkanı Mehmet Sarıtaş, konseyin, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması için çalışma yürüttüğünü belirterek, 2016 yılı içinde tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kent Konseyi için, belediye tarafından büro tahsis edildiğini söyleyen Sarıtaş, bundan sonraki çalışmaların daha etkin şekilde sürdürüleceğini kaydetti.



Konseyin 2017 yılı hedeflerini anlatan Sarıtaş, "Kadın ve Gençlik grupları oluşturarak çalışmaları daha katılımcı bir seviyeye taşıyacağız. Sanatsal faaliyetleri desteklemek için başlattığımız halk korosu çalışmalarını destekleyerek, katılımın artmasını sağlayacağız." dedi.



Toplantıda, Genç Girişimci Liderler Derneğinin Avanos Kent Konseyinde 1 üye ile görev alma talebi konsey tarafından oy birliği ile kabul edildi.