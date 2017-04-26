Avakadonun Hiç Bilmediğiniz Mucize Etkileri

Avakado önceden pek damak tadımızın alışık olmadığı fakat son yıllarda sıkça tariflere eklenen, adından söz ettiren bir meyve. Avokado ağaçtan toplandığı zaman sert bir meyvedir. Yiyecek kıvama gelmesi için yumuşamasını beklememiz gerekir. Avakado meyvesi genellikle soslarda, salatalarda ve atıştırmalık ara öğünlerde tüketilmektedir. Her ne kadar bir meyve olsada sebze gibi salatalarda kullanılmaktadır. Avakadonun özellikle doyurucu bir besin olması ve çok miktarda protein içermesi özellikle diyet yaparken öneriliyor. Bununla birlikte avakadonun besin değeri hamilelik döneminde de kadınlar için çok önemli...