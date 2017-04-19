Ava giden dolandırıcıları yaşlı kadın avladı

Giresun'da kendisini polis olarak tanıtan iki şahıs dolandırmak istedikleri yaşlı kadın tarafından suçüstü yakalatıldı



GİRESUN - Dolandırıcıların 'FETÖ' oyununu yaşlı kadın bozdu. Giresun'da yaşayan Y.U. isimli yaşlı kadını ev telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıları yaşlı kadının uyanıklığı sayesinde suçüstü yakalandı.

"FETÖ'cüler kimliğinle soygun yaptı"

Edinilen bilgilere göre, Giresun'da yaşayan Y.U. isimli yaşlı kadını ev telefonundan arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan biri Suriyeli uyruklu iki kişi, aradıkları yaşlı kadına 'Nüfus cüzdanını kaybettin mi?' diye sordular. Yaşlı kadın dolandırıcılara,'evet kaybettim ama yenisi çıkarttım' diye cevap verdi. Bunun üzerine telefonun diğer ucundaki dolandırıcılar yaşlı kadına, cep telefonu olup olmadığını, evde yalnız mı yaşadığı gibi sorular soruyor. Daha sonra dolandırıcılar yaşlı kadından cep telefonu numarasını istiyor, numarayı alan dolandırıcılar bu sefer kadını cep telefonundan arıyorlar. Cep telefonuyla yaşlı kadını arayan dolandırıcılar, planını uygulamaya koyuyorlar. Yaşlı kadına, FETÖ'cü iki bayanın kaybettiği kimliği ile kuyumcu soygunu yaptığını ve kimliğinin bu soygunlarda bulduğunu söylüyor.

"Bankada parası olmadığını söyleyince altın istediler"

Kendilerinin polis olduğunu söyleyen dolandırıcılar yaşlı kadına'seni bu işten kurtaracağız' diyerek yaşlı kadına, 'bankada hesabın var mı?' diye soruyorlar. Bankada 2 bin lira parası olduğunu fakat daha önce çektiğini söyleyen yaşlı kadına bunun üzerine dolandırıcılar, 'altının var mı?' diye soruyorlar. Telefondan konuştuğunu kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan yaşlı kadın durumu çaktırmadan dolandırıcıya, 'Ooo bende çok altın var' diyor. Bir yandan dolandırıcılarla konuşan yaşlı kadın diğer yandan ise gelinine 155'i aramasını söylüyor.

"Altın yerine çatal, kaşık ve bardak"

Telefonun diğer ucunda ki dolandırıcılar yaşlı kadına bu sefer 'Biz polisiz seni bu işten kurtaracağız ama sen ilk önce altınları bize bir çıkart' diyor. Yaşlı kadın dolandırıcılara tamam çıkartıyorum diyor ve bir poşetin içersinde kaşık, çatal, bardak gibi eşyalar koyuyor.

"Altınları salla sesini duyalım"

Bunun üzerine dolandırıcılar yaşlı kadına 5-6 defa kaç tane altının var diye sorarak tekrarlatıyor. Yaşlı kadına inanmak için'bu altınları bir salla da sesini duyalım' diyorlar kadın ise poşetin içine koyduğu metal ve cam eşyaları sallayarak sesini dinletiyor. Sesi duyan dolandırıcılar ise harekete geçiyor ve yaşlı kadına, 'evden çık ve 100 metre ileride senin yanına gelip parayı alacağız' diyor.

"Asayiş şube ekipleri tarafından kıskıvrak suçüstü yakalandılar"

İçine çatal, kaşık ve bardak doldurduğu poşet ile evden çıkan kadını takibe alan Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri dolandırıcı ve kadının buluştuğu yerde poşeti alan dolandırıcıya suçüstü yaparak kıskıvrak yakalıyor.

Suçüstü yakalanan H.G ve A.E. isimli dolandırıcılar daha sonra emniyete götürülerek ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen dolandırıcılar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.