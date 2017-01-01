Ava Çıkan Avcı Kazaen Kendini Vurdu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi av yaparken kazayla kendini vurdu.



Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde ambulans şoförlüğü yapan Aydın Karakuş (44) arkadaşlarıyla av yapmak için gittiği ilçenin Tamzara Mahallesi yakınlarında kazaen kendini vurdu. Karakuş ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan Karakuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - GİRESUN