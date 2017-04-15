Av yasağının son gününde vatandaşlar balıkçılara akın etti

Av yasağının son gününde tezgahlardaki balıklar tükendi



ŞANLIURFA - Türkiye'de 1 Eylül 2016 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2016-2017 av sezonu, bugün itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık, genel av yasağı dönemine girilmesiyle sona erdi. Av yasağının gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapan balıkçı gemileri için Akdeniz'de 15 Eylül 2017, diğer denizlerde ise 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Av yasağının başlamasıyla birlikte Şanlıurfalı balıkçılar da tezgahlarındaki balıkları tüketti. Vatandaşların son günde balıklara ilgisi daha da arttı. Av yasağının son gününde taze balık yemek isteyen vatandaşlar, balıkçı tezgahlarına akın etti.

Bu yıl Şanlıurfa'da balık satışlarının düşük olduğunu söyleyen fakat son güden satışların arttığını söyleyen balıkçı esnaflarından Behçet Sili, "Bu gün bizim için son gün fakat şöyle bir şey var. Bu sene inanın yine balıkçılık yok, balık çıkmadı. Biz Urfa balıkçısı olarak, Urfa'da yaşayan bir insan olarak bu sene doğru dürüst balık görmedik. Hamsi ve levrek balıkları daha çok tercih edildi. zaten bunlar da Şanlıurfa'da en çok satılan balıklardı. Biz bu sezonumuzun güzel geçmesini isterdik ama nasip olmadı. İnşallah diğer senelerde Allah nasip eder" şeklinde konuştu.

Av yasağının son gününde Şanlıurfa'da hamsi 10 liradan satılırken levrek 25, palamut 35, sardalye ve alabalık 15, ton balığı ise 30 liradan alıcı buluyor.