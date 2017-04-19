Av Yasağı Tezgahları Boş Bıraktı

Bilecik'teki balık tezgahları 15 Nisan 2017'de başlayan av yasağı nedeniyle bomboş kaldı.



Av yasağının başlamasıyla birlikte tezgahların boş kaldığını ifade eden balık satıcısı Anıl Küçük, "Av yasağı 15 Nisan 2017 tarihinde başladı. Bu da bizim tezgahlarımızda balıkların azalmasına neden oldu. Yasak başladığı için de balık çeşitlerimiz azalarak sadece ufak balık olan hamsi ve büyük balık olarak havuz ve çiftlik balığı geliyor. Balıkla denizden değil, besleme balık olarak tezgahlarımıza geliyor. Yasağın 15 Haziran 2017 tarihinde kalkacağı söyleniyor" dedi. - BİLECİK