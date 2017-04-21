Av Yasağı Başladı, Balık Zamlandı

BALIK avı yasağı 15 Nisan itibariyle başladı. Gırgır ve trollerin yanı sıra, bu yıl ilk kez çevirme ağlarıyla avlanan küçük balıkçılar için de yasak geldi. Bundan ilk etkilenen de fiyatı yüzde 50 artan sardalya oldu. Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, bazı yasakların adaletsiz olduğunu, yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.



Denizlerde 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağı, Çanakkale'de de balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda 15 Nisan itibariyle gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla ilgili yasaklar başladı. Çevirme ağları ve boğaz dalyanlarıyla ilgili yasaklar ise bu yıl ilk kez uygulanıyor. Daha ilk günlerden itibaren de av yasağı balık fiyatlarına yukarı çekti. Yasağa bir de son günlerde kuvvetli lodos eklenince, bölge için yaz mevsiminin en değerli balığı olan sardalyanın fiyatı yüzde 50 artışla, 10 TL'den 15 TL'ye fırladı.



Av yasağıyla birlikte balık fiyatlarındaki artışın Çanakkale'de en net biçimde sardalyada görüldüğünü belirten Hasan Uysal şunları söyledi:



"Fiyatlardan en çok etkilenen bölgemizin sevdiği ve zamanı olan sardalya oldu. Çoğunlukla da bunu büyük tekneler, gırgırlar avlıyordu. Av yasağının başlamasıyla beraber ilk etapta otomatikman fiyatı yüzde 50 etkilendi. Dalyanlardan da yeterince balık gelmiyor. Bu yüzden ilk etapta sardalyanın fiyatı bu durumdan etkilendi. Ama yazın da yenilebilecek, Omega-3'ü bol, en kıymetli balık sardalya. Avcılık dönemine göre fiyatı artabilir. Spontane belki günlük artışlar olabilir ama ortalama bu yaz kilosu ortalama 15 TL'den sardalya yiyebileceğimizi düşünüyorum."



YASAKLAR GEREKLİ



Av yasaklarının, su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması ve balıkçıların avlayabilecekleri ürünlerin sürdürülebilirliği açısından yerinde olduğunu vurgulayan Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, avcılığın serbest olduğu dönem kadar balık fiyatları makul olmasa da, halkın yine bu lezzetli ve sağlıklı ürünü tüketmeye devam etmesi gerektiğinu söyledi



TROLLERİN ULUSLARARASI SERBESTLİĞİNE DE KARŞIYIZ



Yasaklarla ilgili bazı sıkıntılar ve adaletsizlikler bulunduğunu savunan Hasan Uysal sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da av yasağı başladı. Tekrar 1 Eylül'de denize açılacaklar. Ama geçiş güzergahındaki problemlerden dolayı, tarihlerde ve yasaklamalarda aslında çok sağlıklı olmayan, özellikle bizim Çanakkale bölgesini ciddi anlamda etkileyip, diğer bölgelerde bizim avlamadığımız balıkların avlanmasını sağlayabilecek gibi bir adaletsizlik var. Troller ise, 15 Temmuz'da Kuzey Ege'de uluslararası sularda avcılığa başlayacaklar. Aslında bu serbestliğe de karşıyız. Onlar da normal gırgırlar gibi 1 Eylül'de denize açılmalı. Çünkü sonuçta uluslararası sular da desek, bunlar bizim boğazlar yoluyla kendi iç denizlerimize göç eden balıklar. Çevirme ağlarıyla avcılık yapan küçük balıkçılar ise 15 Nisan- 15 Mayıs arasında yasaklı. Ama bırakma ve uzatma yöntemiyle avlanmalarında bir yasak yok şu an. Burada tamamen avcılığı kısıtlanan büyük ölçüde gırgırlar. Yani onların 4.5 ay gibi bir yasak dönemi var. Dünya literatürüne baktığınız zaman aslında gırgır avcılığına bu kadar uzun yasak yapılan ülkeler yok. Daha farklı konseptlerde bu yapılabiliyor. Aslında bu yasak döneminde bu tekneler de bir şekilde desteklenmeli."



- Çanakkale