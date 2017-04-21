Av Yasağı Başladı,ağlar Onarıma Alındı

Av yasağın başlamasının ardından teknelerini Akçakoca Limanına çeken balıkçılar, sezon içerisinde yıpranan ağ ve malzemelerinin bakımına başladı.



Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, av yasağının başlaması sonrasında teknelerin limana çekildiğini söyledi. Başlayan yasak ile balıkçıların malzeme tamir ve onarım çalışması yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağları limana çıkartıp ilmek ilmek örüyoruz. Balıkçılarımızın tümü liman içinde gece gündüz çalışıyor. Sezon içinde çok şükür, Karadeniz'den istediğimizi aldık, şimdi de gelecek sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.



Karakaş, bir teknenin bakımının yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirterek, "Bu çalışmalar çok önemli. Gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden yapılmazsa sezon başında balıkçılarımız zorluk çekiyor" diye konuştu. - DÜZCE