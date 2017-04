Av Yasağı Balık Fiyatlarını Yükseltti

15 Nisan'da başlayan av yasağından ardından balık tezgahlarına yeterince balık gelmemesi fiyatları tavan yaptırdı.



15 Nisan'da başlayan av yasağından sonra balık fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar son durumu değerlendirdi. Balık fiyatları ile ilgili açıklama yapan balıkçı Sinan Kolcu, "Küçük tekneciler olarak bizim sezonumuz yeni başlıyor. Bu dönemde denizden balık çıkmıyor. Bazen levrek ve mırmır balıkları ağlarımıza takılıyor. Balık çıkmadığı için tezgahlarda bulunan balıklar troldür ya da şoklama balıktır. Balık avlanma sezonumuz tam anlamıyla mayıs ayının 10'u itibarıyla daha iyi olur" dedi.



Fatsa'da 15 yıldır balıkçılık yapan Birol Karakoyun isimli balıkçı ise yaptığı açıklamada, "Bu dönemde denizden istavritin çıkması gerekiyor. Sular soğuk olduğu için kıyıya balık yönlenmedi. Mayıs ayında inşallah sular ısındığında kıyıya balıklar gelir ve tezgahlarımız balık çeşitleri ile renklenir. İstavrit, barbun ve mezgiti bol bekliyoruz. Tezgahlarımızda şu an levrek, çupra, somon ve alabalık bulunduruyoruz. Fiyatları da bizlere göre uygun. Çupra 15 TL, somon 15 TL ve alabalık 15 TL'ye satılıyor" diye konuştu.



Balık fiyatlarının normal olduğunu ve sadece tezgahında çiftlik balıkları sattığını belirten balıkçı Ahmet Aygün yaptığı açıklamada, "Av yasağı olduğu için tezgahlarımızda balık yok. En çok satılan balık türü ise en ucuz olan balık olarak sattığımız balıklar oluyor. Tezgahlarımız hava durumuna göre çeşitleri bol olur. Balık az çıktığı için fiyatlar pahalı" şeklinde konuştu.



Balıkçı Yusuf Aktaş, "Sezon kapandı ve bundan sonra tezgahlarımızda somon, levrek, çupra ve mezgit olur. 1 ay sonrada hava durumuna göre barbun ve istavrit tezgahlarda yerini alacak diye umut ediyorum" açıklamasını yaptı.



Her dönem farklı balıkları almak için balıkçılara geldiğini belirten Ahmet Elibol isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Balığı çok seviyorum. Balık hastasıyım diyebilirim. Fiyatlar ise kişinin bütçesine göre biraz pahallı diyebilirim. Yasaklar olduğu için avlanmada genel olarak şu an balık pahallı. Bu yıl bol balık çıktı ama bana göre fiyatları yüksek oldu" dedi.



Her dönem evine balık aldığını belirten Sezgin Okuyucu isimli vatandaş ise şunları söyledi:



"Deniz balığı almak için geldim fakat çok fazla çeşit yok. Genelde havuz balıkları satılıyor. Bu dönemde güzel balık bana göre çupradır. Çupra satın alacağım fakat biraz fiyatı pahalı." - ORDU