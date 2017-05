Av Yasağı Balık Fiyatlarını Yükseltmedi

Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, balık fiyatlarını yükseltmezken, tezgahlarda da taze balıkların satışı devam ediyor. 15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte, barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden çıkmazken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmadı. Akdeniz'de havaların iyi gitmesi ayrıca balıkçıların yüzünü güldürürken, açıklarda özellikle sardalyenin bolluğu balıkçıları ayrıca mutlu ediyor. Şu anda mezgit 15-20, istavrit 5-10, kefal 7-10, sardalye 5-8, çupra 23-25, levrek 18-25, dil 10-20, somon 20-40, sapan 10-15, uskumru 10-12 liradan tezgahlarda satılıyor.



"SARDALYE OMEGA 3 AÇISINDAN EN ZENGİN BALIK"



Av yasağı ile ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan'da av yasağının başladığını ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda yasağımız başladı. Tabi bu av yasağı tüm denizleri kapsamıyor. Bu yasak 12 mil açığa kadar olan bölgeyi kapsıyor. Bizim gırgır dediğimiz küçük teknelerin av yaptığı bölgeler. Şu anda büyük teknelerimiz 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında avlarını sürdürüyorlar. Şu anda 12 mil içinde yaşayan barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balık türlerimiz çıkmıyor. Mezgit, istavrit, kefal, sardalye, çupra, levrek, dil, somon, sapan, uskumru gibi balık çeşitlerimiz şu anda çıkıyor. Özellikle sardalyede bir bolluk var. Ağlarımız sardalye ile dolup taşıyor. Zaten yılın 12 ayı sardalye balığı çıkıyor. Bu da fiyatlarını düşük yapıyor. Tabi sardalye balığı hem ucuz hemde omega 3 açısından en zengin balık. Somon balığından daha fazla omega 3'e sahip. O yüzden vatandaşlarımıza özellikle öneriyoruz. Hem taze hem ucuz hem de sağlık açısından çok faydalı" diye konuştu.



"AV YASAĞINA HERKES UYMALI"



Yasak girmesine rağmen balık fiyatlarının yükselmediğine dikkat çeken Polat, "Özellikle havaların da iyi gitmesi sebebiyle açıklarda iyi balık çıkıyor. Bu da balık fiyatlarının yükselmemesini sağlıyor. Vatandaşlarımıza taze ve ucuz balık yedirmeye devam ediyoruz. Tabi özellikle 12 mile kadar bölgede ilan edilen av yasağına herkes uymalı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçak avlanmalar olabilir. Balıkçılarımız lütfen yasak olan bölgelerde avlanma yapmasınlar. Bu ilerde bizi etkiliyor. Şu anda o bölgelerde yaşayan balıkların yumurtlama dönemi. Onlar yumurtalarını bıraksınlar, balıklar büyüsün ki yasak kalktıktan sonra o bölgelerde bol balık çıksın ve tezgahlarımızı dolsun taşsın. Ben her geçen yıl balıkçılarımızın biraz daha bu konuda duyarlı hale geldiğini düşünüyorum. Genel olarak balıkçılarımız av yasağına uyuyorlar. İnşallah bu yıl hiçbir balıkçımız av yasağı olduğu bölgede avlanma yapmaz ve ceza yemez. Birde balık avlanırken küçük balıklar tutmamaya özen gösterilmelidir. Bu sayede hem balıklarımız artar hem de balıkçılarımız ceza yememiş olurlar" şeklinde konuştu.



(Koray Ünlü /İHA)