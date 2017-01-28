Av Tüfeğiyle Vurulan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan çiftçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Sultandere Mahallesi 721'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Rüstem Atıcı (49), yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu omzundan, ensesinden ve çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Atıcı, yakınları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Atıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Atıcı'nın cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede ise, 5 boş av tüfeği fişeği bulan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR