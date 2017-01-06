Av Tüfeğiyle 1 Kişiyi Öldürdükleri İddiasıyla 3 Kişi Yakalandı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI



Samsun'da Ufuk Altuntaş'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre Battal ile Çağrı Kartal çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, Sabri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.