Av Tüfeği Sektörüne 'Yivli Av Tüfeği Üretim İzni' Müjdesi

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın kendisine eşlik eden AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile birlikte Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde av tüfeği üretimi yapan bazı firmaları ziyaret etti.



Müsteşar Yardımcısı Tuna ve Genel Müdür Aydın, beraberindeki Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, daire başkanları, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, MEVKA yetkilileri ile birlikte bir heyet halinde Üzümlü ve Huğlu'da av tüfeği üretimi yapan bazı silah üretim fabrikalarını gezdi. Heyete Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol da eşlik etti.



Heyet sektör temsilcilerini dinledi



Kalkınma Bakanlığı heyeti, Beyşehir Silah Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Kırıcı, Huğlu Sanayici ve İşadamları Derneği (HUSİAD) Başkanı İrfan Usta, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ve av tüfeği üretimi yapan firmaların temsilcileriyle sektörle ilgili konuları istişare ederken, taleplerine ilişkin bilgiler de aldı.



Ziyaret sonunda Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin taşrası denilebilecek bir köşesinde önemli bir ekonomi oluştuğunu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Tuna, "Yerinde görünce hakikaten her yerde bulunmayacak güçlü bir potansiyelin ve dededen toruna aktarılan ciddi bir üretim geleneği ve kültürünün olduğunu burada gördük ve müşahede ettik. Burada dünyanın 50-60 ülkesine ihracat yapabilecek düzeyde bir başarı örneği var. Bunlar, hakikaten az rastlanır örnekler. İnşallah buradaki irili ufaklı küçük sanayicilerimiz de daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahipler. Ancak, ziyaret öncesi milletvekilimizle de istişare ettik, biraz ihmale uğramış, açıkçası devlet 'burada nasılsa bir şeyler oluyor, kendi başına bunlar çeviriyor' diye anlaşılan çok fazla buraya bir ilgi gösterilmemiş. Ancak, son dönemde KOP İdaremiz ve MEVKA'mız da aslında buraya el uzatmış. Devletimizin de desteği yavaş da olsa buraya intikal etmeye başlamış" diye konuştu.



Sektörün Ar-Ge desteği ve CIP test merkezi talepleri



Huğlu ve Üzümlü'deki üretimin daha üst lige taşınması için gerekli olan ve sektör temsilcilerinin de talep ettiği AR-GE desteği ve Türkiye'de kurulması istenilen CIP Test Merkezi ile ilgili olarak devletin vermesi gereken destekler olduğunu vurgulayan Tuna, "Belki bunu, buradaki aktörlerimiz KOP ya da MEVKA yönünden de düşünebilir ama bir üniversite ya da yerine göre Türk Standartları Enstitüsü'nün de desteği ile bu CIP test merkezinin ve bir AR-GE desteğinin merkezi düzeyde bir organizasyonla sağlanması gerektiği anlaşılıyor. İnşallah bunları Ankara'ya dönünce ilgili kurumlarımızla da görüştükten sonra da sayın bakanımıza sunacağımız raporla bu destekleri hangi kanalla, nasıl organize edeceğimizin kısa sürede bir değerlendirmesini yapacağız. Burada özellikle bu CIP test merkezinin ve AR-GE ile ilgili kurumsal bir takım yapıları oluşturmaya yönelik inşallah elimizden geleni yaparız sizlerin tabi inisiyatifiyle. Çünkü birçok kapıyı sizlerle birlikte zorlayacağız. Ben umuyorum ki kısa orta vadede buradaki potansiyel daha da büyüyecektir. Bu imkan ve bu kabiliyet var" dedi.



Av tüfeği sektörü için seferberlik



AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ise Huğlu ve Üzümlü'nün hem Türkiye geneline, hem dünyaya daha iyi açılması, daha çok tanınması, daha çok ihracat yapması, savunma sanayine daha fazla katkısı yaparak daha fazla gelire kavuşması açısından uzunca bir süredir siyasiler olarak çalıştıklarını, ilgili bakanlıkların da bu yönde çalışmalar yaptığını hatırlattı. Babaoğlu, bir farkındalık oluşturma, bu bölgedeki mevcut bu potansiyel ve kapasitenin Ankara'ya, bakanlıklara duyurulması adına yerelle de hep birlikte el ele vererek çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bu konuda, bir süre önce Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'un organizesiyle bölgede yaptıkları ziyaretlere değinen Milletvekili Babaoğlu, bu ziyaretlere katılan heyetin milli piyade tüfeği MPT-76'nın belli parçalarını üreten, üretim kapasitesine sahip ve bu ihaleyi almış firma ile ROKETSAN'a parça yapan firmaları görünce bu bölgedeki kapasiteyi ve gücü daha iyi anladıklarını dile getirdi. Bu iki merkezin daha fazla kapasiteye ve imkana ulaşması, kendini daha fazla geliştirmesi ve konusunda bu ziyaretlerin devamını getirdiklerini anlatan Babaoğlu, sektörün de talebi olan yivli silah üretimiyle ilgili izinlerin yakında başlayacağı müjdesini verdi.



Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın ile heyetteki yetkililere ziyaretlerinde günün anısına Üzümlü ve Huğlu yapımı av tüfekleri de hediye edildi. - KONYA