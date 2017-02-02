Av Tüfeği ile Market Soydular

ESKİŞEHİR'de 2 kişi, girdikleri markette av tüfeği tehdit ettikleri kasiyerden bir miktar para alıp kaçtı.



Olay akşam saatlerinde Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Boyunlarındaki atkıyla yüzlerinin bir bölümü kapatan 2 kişiden biri paltosunun altına gizlediği av tüfeği ile tehdit ettiği kasiyerden 2 kasada bulunan bir miktar parayı aldı. 2 şüpheli daha sonra marketten çıkıp ara sokaklara doğru kaçtı. Polisler marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden ve çevrede yaptıkları araştırmada 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Eskişehir