Av Tüfeği ile İntihar Eden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Av tüfeği ile intihar eden 18 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.



Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi meydana gelen olayda anne ve babasının işe gittiği sırada av tüfeği ile intihar eden 18 yaşındaki M.K.'nın cenaze namazı Hunat Camii'nde kılındı. Genç kızın cenazesine babası katılan baba İ.K.'nın. güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ayrıca yakınlarının da katıldığı cenaze namazı sonrasında, M.K.'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderildi. - KAYSERİ