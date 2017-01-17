Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişi vuruldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahıs, av tüfeği ile biri çocuk 2 kişiyi vurdu.



Olay, İbrahimce Mahallesi 395. Sokak'ta meydana geldi. R.D. (25), henüz belirlenemeyen bir sebeple av tüfeği ile ateş ederek, S.A'yı (19) başından, H.A (14) isimli çocuğu sırtından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda bulunan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Firar eden zanlı aranıyor. - BALIKESİR