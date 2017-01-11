Av Sırasında Arkadaşını Yaraladı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, ava çıktığı arkadaşı tarafından tüfekle ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cengiz Çınar arkadaşı Mehmet O. ile Olukbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alanda avlanmaya çıktı. Mehmet O, yaraladığını düşündüğü bir kuşu çalılıklar arasında ararken kaçmasın diye yeniden ateş etti.



Olay sırasında çalılıklarda bulunan Cengiz Çınar, av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Çınar, arkadaşının haber vermesinin ardından olay yerine gelen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet O. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Tedavi altına alınan Çınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.